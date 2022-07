Faxinal do Soturno: Cineminha do Cras exibiu o filme Encanto

Em clima de festa junina, com decoração e comidas típicas, foi realizada na quinta-feira, dia 30, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno, mais uma edição do Cineminha do Cras. Oito crianças participaram da atividade organizada pela psicóloga Rafaela Marchesan.

O filme exibido foi “Encanto”, da Disney, que conta a história da família Madrigal. A partir dele foram abordados temas relevantes como identidade, pertencimento e relações familiares.

De acordo com a psicóloga Rafaela, após o filme foi realizada uma atividade, onde as crianças sortearam perguntas abertas envolvendo temáticas que apareciam no filme. “As questões conversadas diziam respeito à importância da família, aos ‘dons’ e fraquezas que cada um possui, diferenças de cada membro no ambiente familiar e autoaceitação”, conta.

Além disso, os participantes também se identificaram com diferentes personagens do filme, os quais apresentavam grande diversidade na aparência física e personalidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno