Faxinal do Soturno: Audiência Pública apresenta metas para 2022

Na última quinta-feira, dia 26 de agosto, o Município de Faxinal do Soturno, através da Secretaria da Administração e Gestão Financeira, apresentou as metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), para o Exercício de 2022. A Audiência Pública foi realizada na Câmara de Vereadores, com início às 17h30min, aberta ao público em geral.

Conforme a apresentação, conduzida pela contadora Idmara Manfio, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal. Já a Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento utilizado para concretizar o planejamento do Plano Plurianual e da LDO. “É onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas para o ano seguinte, visando garantir a continuidade das ações constantes nos programas de governo”, explica. A estimativa de receita para 2022 é de R$ 35.884.351,39.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno