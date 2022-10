Faxinal do Soturno: Alunos das escolas municipais e estaduais recebem livros infantis

Na última terça-feira, dia 11, os alunos do 1º ao 5º Ano das escolas municipais e estaduais de Faxinal do Soturno receberam dois livros infantis: “Uma menina esquisita chamada Dina” e “A dinossaura Gnathovorax Azul”, de autoria da professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Sueli Salva, com ilustrações dos estudantes Bruna Dotto e Guilherme Gomes.

As obras foram produzidas pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), em parceria com o Laboratório de Experimentação em Jornalismo (LEX/UFSM) e a Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da universidade. A entrega foi realizada pela secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler.

As obras impressas foram viabilizadas com recursos financeiros do município, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a partir de uma articulação do Geoparque Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno