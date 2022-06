Faxinal do Soturno adquire nova patrola para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Foi entregue nesta segunda-feira, dia 13, a nova patrola (motoniveladora) adquirida pelo município de Faxinal do Soturno. A máquina, da marca New Holland, atenderá as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O valor total do investimento feito com recursos próprios do município é de R$ 1.270.000,00, sendo R$ 800 mil financiado pelo Banco do Brasil.

Estiveram presentes no momento da entrega o prefeito Clovis Alberto Montagner, o Secretário de Obras e Serviços Públicos Clóvis Benetti, o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente Paulo Ricardo Marzari, o Secretário da Administração e Gestão Financeira Iramir Zanella, a Secretária da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler, a Gerente do Banco do Brasil em Faxinal do Soturno Ana Paula Taschetto, o Representante Comercial da New Holland João Carlos Matiuzzi, o Coordenador de Serviços do Parque de Máquinas Willian Coradini e demais servidores da Secretaria.

O prefeito Clovis recebeu com muita alegria a chave da nova máquina que contribuirá na manutenção das estradas do interior do município. “A máquina mais antiga que vinha operando é uma máquina de 40 anos, que já vinha apresentando muitos problemas. Essa aquisição, que é um investimento importante, é motivo de muita alegria para a Administração Municipal”, destaca o prefeito.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos conta que dentre todas as máquinas, a patrola é o símbolo da secretaria. Além de apresentar muito resultado, ela oferece um serviço que é essencial para o município, que é a manutenção das estradas. “Estrada talvez seja nosso principal objetivo sempre. São vários quesitos que uma Secretaria tem para cuidar, mas estrada é a primeira coisa que a comunidade nos pede. Estrada se faz com patrola e, tendo patrola nova, melhora o desempenho e a qualidade do serviço oferecido”, comenta Benetti. O secretário também reforça o agradecimento à Administração Municipal pela aquisição de uma máquina deste valor e à Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno que foi parceira na aprovação do projeto de financiamento.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno