Faxinal do Soturno adquire equipamentos de proteção contra o Coronavírus

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno iniciou a entrega de nove kits “protocolo de saúde”, com equipamentos de proteção contra o Coronavírus. O objetivo é estruturar as escolas para a prevenção do contágio da Covid-19, para o retorno das aulas presenciais. Todos os educandários da rede municipal e também os da rede estadual receberam o material.

O kit é composto por tapete sanitizante, tapete secante, totem infantil para higienização das mãos com álcool gel 70% e termômetro infravermelho sem contato, para medir a temperatura dos alunos no acesso as escolas. Os materiais foram adquiridos junto a empresa Sollos Soluções e Inovações para Gestão, de Porto Alegre, no valor total de R$ 8.464,50.