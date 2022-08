Faxinal do Soturno abre seleção para Psicopedagogo

Abriu nesta segunda-feira, dia 15, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 06/2022 que visa a contratação de um (a) Psicopedagogo (a) para atuação junto à Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno.

Os interessados podem se inscrever na Prefeitura, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min até o dia 22 de agosto.

O Processo Seletivo Simplificado exige graduação em Pedagogia com Pós-Graduação em Psicopedagogia/Neuropsicopedagogia. Para inscrever-se os candidatos deverão comparecer pessoalmente, apresentando ficha de inscrição, cópia de documento de identidade oficial com foto, comprovante de escolaridade e currículo com comprovantes e títulos.

A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.380,90. A contratação será pelo período de um ano, prorrogável por igual período. Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Clique AQUI e acesse o edital.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno