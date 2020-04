Farmácias São João adota Sistema de Prescrição Digital

Com o intuito de trazer cada vez mais comodidade, segurança e agilidade, a Rede de Farmácias São João traz para seus clientes e classe médica o Sistema de Prescrição Digital.

O Sistema, com abrangência nacional e mais de 50 mil médicos cadastrados, permite ao médico fazer a prescrição através de meio eletrônico, o qual o paciente recebe via aplicativo ou SMS, agilizando e proporcionando segurança na relação médico/paciente e precisão para o farmacêutico. Com o código da prescrição recebido, o paciente pode, no conforto do seu lar, utilizando o código de prescrição, solicitar por tele entrega a medicação, ou dirigir-se até a Farmácia São João e apresentar o número da prescrição.

O presidente da Rede, Pedro Brair, ressalta: “Buscamos diariamente oportunidades de trazer mais agilidade e qualidade de vida para nossa comunidade. Este sistema traz mais segurança para todo o ciclo de relacionamento, garantindo a precisão da dispensação dos medicamentos prescritos e a aderência ao tratamento.”

O Sistema é gratuito. Para o médico, basta acessar www.memed.com.br e para o paciente, o acesso é pelo aplicativo (MEMED) ou o link recebido por SMS. Todas as lojas da rede já estão habilitadas neste sistema.

A Rede de Farmácias São João conta com mais de 12 mil colaboradores e mais de 700 lojas. Pelo quinto ano consecutivo, a Rede de Farmácias São João recebe a honraria de marca mais lembrada do segmento no Rio Grande do Sul, o prêmio Top of Mind. A São João também é a empresa que mais emite notas fiscais eletrônicas de todos os segmentos varejistas no estado, cerca de seis milhões de notas todos os meses, conforme a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Farmácias São João