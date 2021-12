Farmácia da Prefeitura de Silveira Martins funcionará em novas instalações a partir desta quarta-feira

Nesta terça-feira, dia 21, Farmácia Municipal de Silveira Martins estará fechada para realizar a mudança de endereço. Já a partir da quarta-feira, dia 22, o atendimento será na sede nova, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde.

O novo local, além de armazenar e dispensar medicamentos possui sala de consultas e banheiro. Por enquanto, será feita somente a entrega de medicação. Toda a estrutura estará funcionando até o início de 2022.

Para a ação, a Secretaria de Saúde de Silveira Martins recebeu recurso do Programa Cuidar Mais, do Governo do Rio Grande do Sul, no valor de R$35 mil para investimentos em infraestrutura e ampliação do atendimento de pacientes com doenças crônicas.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins