Famurs promoverá 40º Congresso de Municípios do RS em Restinga Sêca

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) irá realizar entre os dias 20 e 22 de junho a 40ª edição do Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Com o tema “Conectar os municípios com o amanhã”, o evento será realizado no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, e marcará o fim da gestão Eduardo Bonotto. Durante o encontro dos gestores gaúchos será realizada a solenidade de posse do Conselho de Administração da Famurs para a gestão 2022/2023, momento em que o prefeito Paulinho Salerno assumirá a presidência da entidade.

A troca da diretoria está prevista para acontecer na terça-feira (21/6), às 17h, após a realização de painéis temáticos e debate sobre a pauta municipalista a nível nacional. Já a manhã de quarta-feira (22/6) está reservada para retomar a qualificação dos gestores, com a realização de painéis e palestras que irão abordar temas de desenvolvimento, inovação e novas tecnologias para as administrações municipais.

Nesta edição, para melhorar a logística de acesso ao evento, o credenciamento terá início na noite de segunda-feira (20/6). Os convidados poderão retirar seus crachás e materiais de apoio a partir das 19h30, no Centro de Eventos do Hotel Recanto Business Center.

Simultaneamente à realização do 40º Congresso, acontecerá o 27º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul. O encontro será realizado na terça-feira, no mesmo espaço.

O 40º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul recebe o patrocínio de Badesul, BRDE, Aprende Brasil e 1Doc, além do apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Associação dos Municípios do Centro do Estado (Amcentro), da Prefeitura de Restinga Sêca e da Planalto Transportes. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis em bit.ly/40CongressodeMunicipios.

O quê: 40º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul

Quando: 20, 21 e 22 de junho de 2022

Onde: Centro de Eventos do Hotel Recanto Business Center (Estrada Recanto Maestro, s/nº – Restinga Sêca/RS)