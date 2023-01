Famurs em agenda com ministro Pimenta

O presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno e o coordenador técnico de comunicação da Federação dos Municípios Gaúchos, Voltaire Santos, encerraram o dia com uma importante reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e com o secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, Maneco Hassen, no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, os gestores da Famurs confirmaram a presença do Governo Federal na Assembleia de Verão da Famurs (13, 14 e 15 de março) em Atlântida; e no Seminário de Comunicação da entidade (19 e 20 de abril) em Porto Alegre.

“Nosso objetivo é aproximar os municípios gaúchos e prefeitos de programas federais que gerem desenvolvimento para as cidades do Rio Grande do Sul. Por isso é importante promovermos estes eventos e aproximações pela Famurs”, destacou o presidente Salerno.

Já o coordenador de comunicação da Famurs, Voltaire Santos, aproveitou o encontro para formular uma agenda institucional entre o ministério com proprietários de rádios do RS e associações de imprensa do RS.

Fonte: Famurs