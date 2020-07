Famílias quilombolas de Restinga Sêca receberam cestas básicas

Na última semana, as famílias quilombolas que participam da Estratégia Saúde da Família – ESF, das comunidades de São Miguel Velho e Rincão dos Martimianos, em Restinga Sêca, receberam cestas básicas. O recurso disponibilizado é proveniente do Governo do Estado e seria destinado para ações em Saúde, porém, através da articulação do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra – CODENE, o valor foi liberado para compra das cestas básicas, visando o disposto no Decreto Estadual de Calamidade Pública 55.115, vigente durante a Pandemia.

Os presidentes das Associações, Roberto Potacio da Rosa, de São Miguel Velho e João Oraci Rezende de Souza, dos Martimianos, realizaram o levantamento das famílias e estiveram presentes durante as entregas, juntamente com as Agentes Comunitárias de Saúde e representantes da Secretaria de Saúde.

Foram entregues 179 cestas para a comunidade de São Miguel Velho e 55 cestas para os Martimianos, totalizando 234 cestas básicas.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca