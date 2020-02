FAM e AMF realizam I Jornada Inovativa no Recanto Maestro

Na próxima quinta-feira, dia 27, acontece a I Jornada Inovativa organizada pela Fundação Antonio Meneghetti (FAM) e Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), em parceria com os municípios da Quarta Colônia e região. A jornada reúne mais de 600 professores das redes municipais de ensino das cidades, gratuitamente, para uma formação pensada e organizada especificamente para as demandas educacionais da região.

O curso exclusivo acontece por uma iniciativa da FAM, que organizou o evento com o professor Léo Fraiman (foto), para contribuir com o trabalho realizado pelos professores municipais. O profissional é especialista em Psicologia Educacional, trabalha com jovens e adultos há quase 30 anos promovendo palestras no Brasil, Argentina, Espanha, Dinamarca, Portugal e Suíça. Léo Fraiman é colunista do Portal UOL Educação e consultor da rádio Jovem Pan; é ganhador do Prêmio Shift – Agentes transformadores (2015); segundo o site Escribo Tecnologia e educação, é um dos 7 educadores a serem seguidos nas redes sociais (2016) e um dos 10 melhores perfis (2015). Além de sua atuação com palestras e eventos, publicou mais de 20 livros, entre os quais, a coleção OPEE, utilizados em mais de 900 escolas.

Durante todo o dia, portanto, os professores têm a oportunidade de trabalhar conteúdos exclusivos para a prática docente da rede pública da região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, podendo contribuir, também, com suas experiências e vivências.

A I Jornada Inovativa inicia às 9h30min, no auditório da Antonio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.