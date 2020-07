Extensionista rural se despede da Emater de Ivorá

Na última semana, a extensionista rural social, Leani Bertoldo, se despediu da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), de Ivorá.

O prefeito, Ademar Binotto, agradeceu o convívio de Leani com a Administração Municipal, desejando que, com a aposentadoria, a profissional possa desenvolver outros projetos, os quais ela já vinha desenvolvendo, mas agora com mais tempo e dedicação.

“Tenha certeza que você sai com o dever cumprido, vai ficar a saudade, mas esperamos contar com você, sempre que precisarmos. Nosso legado é deixar coisas boas e, tenha certeza, que você deixa muitos legados, tanto para nossa Equipe, como para os grupos, com os quais você trabalhou, bem como todos os trabalhos desenvolvidos”, destacou o prefeito.

Leani também agradeceu a equipe da Administração Municipal todo o convívio e parceria. “Nossa vida é feita de ciclos e, hoje, encerro mais um, estou saindo em um momento difícil, o qual não consigo nem dar um abraço em vocês, mas continuo por perto e logo nos abraçaremos”, disse Leani reafirmando sua gratidão pelos momentos vividos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá