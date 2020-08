Exposição de fotos do Concurso Fotográfico de Nova Palma

Estão expostas desde da última semana no andar superior da Prefeitura Municipal de Nova Palma as fotos premiadas do Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”, edição de 2020. O painel com as fotografias se encontra no corredor que leva à Biblioteca Municipal e à Câmara de Vereadores.

As fotos também podem ser apreciadas na página do Facebook da Prefeitura Municipal, onde, com o intuito de valorizar demais participantes e compartilhar outros bons registros com o público, foram publicadas também, além das 15 fotos selecionadas, outras participantes do concurso que foram destacadas pelos jurados mas que não entraram na seleção final.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma