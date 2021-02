Exposição de artesanato e oficina de patchwork marcam a programação do aniversário de Faxinal do Soturno

Dando continuidade a programação comemorativa aos 62 anos de Faxinal do Soturno, foram realizadas, na tarde de sexta-feira, dia 19 de fevereiro, na Praça Matriz Vicente Pallotti, exposições de artesanato e uma oficina de patchwork. As atividades aconteceram como contrapartida de subsídios recebidos pelos agentes culturais do Município através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

A oficina de patchwork foi promovida pela artesã Zuleica Spanevello e contou com a participação de quatro meninas. Após aprender o básico com agulha e linha, as pequenas completaram um coelho, para ser usado como enfeite temático de Páscoa. No espaço da oficina, Zuleica também expôs alguns de seus trabalhos feitos em patchwork.

Outras quatro exposições coloriram a Praça, demonstrando criatividade, alegria e consciência ambiental. As artesãs, Elsa Stefanello Vizzotto e Terezinha Vedóia, trouxeram seus trabalhos em bainha aberta e crochê, respectivamente. No espaço da Casa do Artesanato, a variedade de peças, materiais e técnicas chamou a atenção de quem passava pelo local. Um dos destaques foi a exposição “Unindo artesanato e sustentabilidade”, da artesã Gabriela Soberon, que fabrica absorventes de tecido, laváveis, que não poluem o meio ambiente como os descartáveis.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno