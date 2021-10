Expofax/Expocolônia de Faxinal do Soturno será realizada em 2022

Na tarde desta quarta-feira, dia 27, aconteceu a primeira reunião entre o município e a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Faxinal do Soturno para tratar sobre a organização da Exposição Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno (Expofax) e 9ª Exposição da Quarta Colônia (Expocolônia) no próximo ano.

Na ocasião, estiveram reunidos o prefeito Clovis Alberto Montagner, o secretário de Administração e Gestão Financeira, Iramir José Zanella, e os membros da diretoria da ACI: presidente Paulo Ricardo Marzari, vice-presidente Antonio Neuri Garcia e tesoureiro Sandro Arnuti.

Após uma lacuna de dois anos, Expofax/Expocolônia está confirmada para 2022 e algumas novidades e mudanças já estão sendo discutidas.

Realizada no Parque de exposições, a feira conta com exposição, comercialização de produtos, serviços, shows, exposição de pequenos animais, praça de alimentação, praça das agroindústrias e do artesanato, entre outros.

Com informações da Prefeitura de Faxinal do Soturno.