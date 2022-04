Expoagro Afubra 2023 será de 21 a 24 de março

DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

A 21ª edição da maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar está marcada para os dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2023. A data foi definida esta semana pela diretoria da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), após consulta aos patrocinadores e expositores da Feira. Consolidando a ampliação em um dia, a 21ª Expoagro Afubra ocorre durante quatro dias, de terça-feira à sexta-feira.

O coordenador geral da Expoagro Afubra, Marco Antonio Dornelles, explica que os excelentes resultados da Feira 2022 motivou a diretoria da entidade a manter a ampliação de quatro dias. “Consultamos nossos patrocinadores e expositores e todos concordaram que é necessário a Feira ser realizada durante quatro dias. Nosso público vem crescendo a cada edição e precisamos recebê-lo com todo o conforto e infraestrutura possível”.

Conforme Dornelles, a realização da Feira somente em dias da semana vai ao encontro dos objetivos de levar conhecimento e informação aos produtores rurais. “Havíamos planejado a Expoagro Afubra 2020 – que foi cancelada devido à pandemia da Covid-19 – num sábado, pois iria marcar os 20 anos da Feira e os 65 anos da Afubra. Ou seja, ela seria uma edição comemorativa. Mantivemos essa programação para 2022, mas, em 2023, vamos retornar às nossas origens de promover a Feira nos dias de semana”.

Dornelles ainda revela que novidades irão surgir durante o ano para o aproveitamento do Parque da Expoagro Afubra e que irá ao encontro do público urbano.

MELHORIAS – Dornelles ainda destaca que a equipe da Afubra já trabalha em melhorias na infraestrutura do Parque de Exposições para 2023. “Reunimos nossos coordenadores de cada setor e já trabalhamos todos os aspectos necessários, como estacionamento, acesso ao Parque, sinal de internet, entre outros. Também estudamos uma readequação dos 35 hectares que compõe o Parque da Expoagro Afubra para um melhor aproveitamento”.

NÚMEROS – A 20ª Expoagro Afubra encerrou com um público de 180 mil pessoas. Destas, 18,85% foram de novos visitantes e 83,16% de produtores rurais. A pesquisa realizada com visitantes apontou 45% de público feminino, o que mostra a força das mulheres nos negócios. A edição contou com 475 expositores, destes, 278 empresas, entidades, instituições e órgãos públicos e 197 agroindústrias familiares. Destes, 98% afirmaram que a Feira atendeu as expectativas. “A pesquisa nos dá a confirmação de que estamos no caminho certo, tanto com patrocinadores e expositores, como com nossos visitantes. Temos sempre a melhorar e é nisso que trabalhamos agora”, finaliza Dornelles.



Fonte: Afubra