Executivo restinguense recebe representantes do Conselho Municipal de Educação

Em reunião realizada na manhã do dia 13 de janeiro, o prefeito municipal de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, juntamente com a secretária Municipal de Educação, Sílvia Mohr, receberam integrantes do Conselho Municipal de Educação – CME, representado pela presidente, Adriana Cassol, vice-presidente, Maria Helena Chiapinotto, assessora técnica, Beatriz Borges, e conselheiras, Andrea Bisognin, Raquel Ramos e Angela Maria da Silva.

O CME é o órgão responsável pela normatização da Educação das escolas que integram o Sistema Municipal de Ensino e fiscalização do cumprimento das determinações federais e estaduais na gestão municipal.

Foram entregues ao prefeito e à secretária, documentos referentes a caminhada do colegiado em 2020 e algumas demandas para a continuidade do trabalho em 2021, visando melhores resultados na área.

Houve o reconhecimento, pelas conselheiras, da parceria firmada entre Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação e Executivo Municipal, o que beneficia a excelência no cumprimento das metas educacionais em Restinga Sêca.

Fonte: Conselho Municipal de Educação