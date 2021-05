Executivo Municipal de Agudo visita matriz da Fábrica Bottero

No dia 13 de maio, uma comitiva do Executivo Municipal de Agudo, formada pelo prefeito, Luís Henrique Kittel, pelo vice-prefeito, Pedrinho Müller, secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Djulia Regina Ziemann, e pelo assessor de Gabinete, Fernando Dickow, visitou a matriz da fábrica Bottero Calçados, no município de Parobé (RS).

O encontro foi com diretor da Calçados Bottero, Paulo Victor Hauer, e o diretor industrial da empresa, Luiz André Simon. Durante a oportunidade foi possível alinhar as expectativas do empreendimento com o Governo Municipal, como também tratar sobre assuntos relacionados à geração de emprego e renda no município.

O setor calçadista é uma das áreas afetadas pela crise causada pelo coronavírus. Em Agudo, a Bottero, instalada no município há mais de 10 anos, gera atualmente mais 200 empregos diretos. Nesse sentido, a previsão é que os trabalhos continuem, visto que a filial agudense é estratégica para a empresa.

Na ocasião, também, a secretária Djulia apresentou o “Desenvolve Agudo”, recente Projeto de Lei reformulado e sancionado pelo prefeito com o intuito modernizar e alinhar a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município.

Nesse sentido, Kittel destaca que o Governo Municipal reconhece a importância da Bottero para desenvolvimento de Agudo e para a economia do município.

O encontro institucional foi importante para reforçar a parceria e o profissionalismo entre Executivo Municipal e Bottero Calçados.

Fonte: Prefeitura de Agudo