Executivo e Legislativo de Formigueiro debatem ações da Secretaria de Obras

Na manhã de quarta-feira,dia 24, foi realizada uma reunião entre os poderes Executivo e Legislativo Municipal de Formigueiro. A reunião teve como pauta basicamente a Secretaria Municipal de Obras.

Participaram da reunião pelo Poder Executivo, além do prefeito em exercício, Gilson Murilo B. Severo, os secretários de Obras, Álvaro Trojhan, de Finanças, João Laerte M. Ferreira, e de Administração, Fabiano da Luz. Pelo Poder Legislativo participaram, o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani e os vereadores Gustavo Oliveira e Frank Bordignon.

Durante o encontro, o secretário de obras Álvaro Trojhan apresentou a situação do parque de máquinas do município. O secretário destacou o esforço e o empenho da equipe na execução de obras para atender as demandas principalmente das estradas do interior. Álvaro salientou ainda que em função dos problemas causados pela pandemia, algumas peças de reposição já compradas, não foram entregues ainda e ou a prefeitura está tendo dificuldades para encontrar no mercado, uma situação já conhecida da população e empresários de diversos setores da sociedade. O secretário destacou também que, esse tipo de reunião serve para esclarecer e apresentar a complexidade do momento.

O presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani, também destacou que a reunião serve para demonstrar o interesse dos vereadores pela real dificuldades do momento. Milani ressaltou: “Não adianta somente pegar as diversas solicitações da comunidade e jogar sobre a mesa do Executivo, sem tentar entender ou ao menos saber o que acontece. Essas atitudes não colaboram em um processo construtivo. É preciso entender para ajudar a resolver os problemas. Foi um bom momento de interação entre os poderes.”

Para o prefeito em exercício, Gilson Murilo Severo, foi possível explicar para os vereadores os caminhos legais para conseguir resolver situações de manutenção do maquinário. Muitas vezes a solução, vai além de ter verbas, mas, é preciso encontrar o fornecedor, respeitar as garantias, realizar licitações, e usar os recursos de forma legal e responsável. “Eu gostaria que a reunião fosse com todos os vereadores, mas gostei do interesse dos participantes e da produtividade do encontro com os legisladores” disse Gilson.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro