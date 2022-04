Executivo de Agudo apresenta projeto de asfaltamento da Avenida Euclides Kliemann

Após décadas sendo aguardada, a abertura da Avenida Euclides Kliemann e a ligação da ERS-348 com o Hospital Agudo, está próxima de se concretizar. Na última segunda-feira (18), o Secretário de Obras, Maurício Ângelo, e o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, estiveram reunidos com os vereadores para apresentar o projeto que prevê a pavimentação asfáltica de 850 metros, incluindo uma ponte, infraestrutura de saneamento, área de passeio público e ciclovia.

Conforme o Prefeito Kittel, esse é um projeto aguardado pela comunidade e será essencial para o desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura do Município.

A pavimentação e demais benfeitoras deverão beneficiar de maneira direta mais de 2 mil famílias, reduzindo significativamente o trajeto para acesso ao Hospital Agudo. Além disso, a obra irá promover a ligação direta às localidades da região leste do município, além de promover uma alternativa rápida, segura e eficiente para o escoamento da produção agrícola das culturas produzidas na região nordeste e leste do município.

Na oportunidade também, o Executivo divulgou que protocolaria na terça-feira (19) um Projeto de Lei de crédito adicional suplementar, com o objetivo da adequação orçamentária para abertura de licitação e posterior pavimentação da Avenida Euclides Kliemann. O recurso adicional suplementar será utilizado como contrapartida no Programa Pavimenta RS, um dos eixos do programa Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que concederá um auxílio financeiro de R$ 800.000,00 para esta obra.

O projeto de lei deve tramitar em regime de urgência especial e, se aprovado, o Executivo poderá proceder os trâmites burocráticos para lançar o processo licitatório. A previsão é que as obras iniciam ainda no primeiro semestre de 2022.

Fonte: Prefeitura de Agudo