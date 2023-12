Evento sobre controle de doenças da soja em Nova Palma atrai grande público em palestra com pesquisador da CCGL

Na noite desta terça-feira, dia 19, a Associação Atlética da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) sediou um evento de grande relevância para os associados da cooperativa, a palestra: “Como fazer o controle de doenças da soja”. O evento contou com a participação do pesquisador em Fitopatologia da Cooperativa Central Gaúcha Ltda. (CCGL), Carlos Pizolotto.

O evento reuniu aproximadamente 250 pessoas interessadas em aprimorar os conhecimentos sobre as práticas eficazes no controle de doenças que afetam a produção de soja, oportunidade que Pizolotto compartilhou conhecimentos valiosos, destacando as últimas pesquisas no controle de doenças específicas da cultura da soja. Sua apresentação proporcionou aos participantes uma compreensão aprofundada dos desafios enfrentados na lavoura e das soluções mais eficazes disponíveis.

Além da palestra principal, o evento contou com um momento técnico em parceria com a Bayer. O Representante Técnico de Vendas (RTV) da Bayer, Lucas Pedron, compartilhou informações sobre produtos e tecnologias desenvolvidos pela empresa para otimizar o manejo integrado de pragas e doenças na cultura da soja.

Fonte: Camnpal