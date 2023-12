Evento festivo escolheu as Soberanas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Restinga Sêca

Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 7, no CTG OS Vaqueanos, em Restinga Sêca, a escolha das Soberanas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reunindo nove participantes das atividades.

Cada uma delas realizou o desfile individual, apresentando todo o seu charme, elegância e personalidade aos jurados: Nelissa Rocha, Guilherme Mirrasso e Joselaine Peixoto dos Passos. Ao final, as eleitas foram: Rainha Teresinha Aparecida Lopes Pain, da localidade de Martimianos; 1ª Princesa ficou Renate Homerich César,residente da zona urbana; e 2ª Princesa Zelsa Maria Bortoluzzi Moro, da comunidade de Santuário.

Além da escolha, a noite contou com sorteios de brindes entre os presentes no evento e uma apresentação do cantor Nando Rodrigues, que animou ainda mais esta grande festa.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.