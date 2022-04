Evento em homenagem às mulheres é realizado em Silveira Martins

Retomando as atividades coletivas e em alusão ao mês da mulher, o escritório da Emater/RS-Ascar de Silveira Martins, em parceria com a Prefeitura de Silveira Martins, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Bem Viver, realizou na última quinta-feira, dia 31, no Clube Agrícola e Recreativo Silveira Martins, o Filó das Mulheres. O evento contou com a presença de diversas mulheres do meio rural e urbano.

A extensionista social Vanessa Pazza, de Toropi, trouxe uma emocionante reflexão sobre os diversos papéis das mulheres, os “pesos” e responsabilidades que carregam em suas vidas. Em seguida, Rosângela Moro, mulher rural e confeiteira, falou sobre sua experiência pessoal de superação, incentivou e estimulou as mulheres a empreender e a conquistar seus sonhos. Ao final do evento, foram realizados sorteios de brindes e um momento de confraternização.

Evento contou com o apoio da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Clube Agrícola e Recreativo Silveira Martins, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos.

Fonte: Emater/RS-Ascar

Foto: Luiz Ferraz