Evento de conscientização encerrou a programação do Junho Violeta em Faxinal do Soturno

Cerca de 120 pessoas participaram do evento de conscientização sobre o Junho Violeta em Faxinal do Soturno, alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

O encontro, organizado em parceria com o Centro de Referência especializado de Assistência Social (Creas), o Projeto Viva em Movimento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Conselho Municipal do Idoso (CMI) e a Emater de Faxinal do Soturno, foi realizado na terça-feira, dia 14, no Centro Comunitário do Sítio Alto.

A abertura do evento foi realizada com integrantes do CMI e, em seguida, a Psicóloga Bianca Zanchi e o Assistente Social Rafael Almeida conversaram com os idosos sobre o enfrentamento da violência e apresentaram o serviço realizado pelo Creas em Faxinal do Soturno.

Depois, a Tecnóloga em Alimentos Aline Suertegaray falou sobre alimentação saudável na atualidade e ensinou a fazer uma receita prática, rápida e saudável de barra de cereais. Um momento de confraternização encerrou a atividade da programação especial organizada para os idosos faxinalenses.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno