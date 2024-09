Etapa de voleibol dos Jergs é realizada em Agudo

Nesta quarta e quinta-feira, dias 18 e 19, Agudo está recebendo a etapa da 24ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) nas modalidades de voleibol juvenil e infantil, tanto masculino quanto feminino. A competição reúne equipes de várias escolas da região, representando suas instituições e buscando a classificação para as próximas fases do torneio.

Entre as escolas participantes, se destacam as representantes de Agudo: a Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy Roos e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Ambas entram em quadra com seus times de voleibol, enfrentando outras equipes de municípios da 24ª CRE, em busca de um lugar na etapa regional.

Os vencedores desta fase garantirão vaga na etapa regional, programada para o dia 8 de outubro, em Santana do Livramento. Já a etapa final dos Jergs está prevista para acontecer entre os dias 19 e 23 de outubro, na cidade de Canoas.

Os Jergs são uma importante competição no calendário escolar, promovendo a integração entre os alunos e incentivando a prática esportiva, além de revelar talentos em diversas modalidades.