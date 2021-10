Estudo do novo modelo de gestão de recolhimento do lixo ganha forma na Região Central do Estado

Com foco na melhora da gestão do lixo, a Caixa Econômica Federal e o Consórcio Intermunicipal da Região Centro (Circ) irão assinar um ofício no dia 12 de novembro, durante a abertura oficial da 5ª Exposição Feira de Restinga Sêca (ExpoRestinga), para iniciar um estudo de modelagem de parceria público-privada para resíduos sólidos urbanos. A informação foi confirmada nesta manhã de segunda-feira, dia 25, por Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Sêca e atual presidente do Circ.

O estudo terá uma duração de 18 meses e será feito em 32 municípios da Região Central do Estado que são integrantes do Circ, o primeiro consórcio do estado que irá assinar esse tipo de convênio com a Caixa. A instituição financeira será responsável por coordenar o projeto, por meio do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parceria Público-Privada (Fep).

Este processo terá um custo avaliado em cerca de R$ 10 milhões, com a Caixa arcando com R$ 8 milhões e as prefeituras dos municípios do Circ investindo o valor restante.

O projeto tem o objetivo de detalhar todas as questões de lixo dos municípios, desde o recolhimento até o destino final, com olhar as legislações urbanas, taxas de lixo para, desta forma, ter uma gestão de lixo mais consciente e eficiente. Conforme o prefeito Paulinho, a forma do recolhimento dos resíduos sólidos será completamente diferente da atual, com redução de custos e uma uniformidade no serviço, buscando um padrão. Como a assinatura do documento é em novembro e são necessários 45 dias para iniciar o estudo, o início previsto para o processo deverá ser para o início de janeiro de 2022.

Os municípios que compõem o Circ são: Agudo, Cacequi, Cipó, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Sêca, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, Tupanciretã, Unistalda e Vila Nova do Sul.

Materiais recicláveis

Mesmo com as mudanças na forma de gerir o recolhimento do lixo, os municípios que já possuem projetos de coleta seletiva consolidados e estabelecidos, terão continuidade nessas ações, porém, segundo contou Paulinho, a forma pela qual os projetos seguirão só será definida após a realização do estudo.

Um dos municípios que é pioneiro nessa questão de coleta seletiva é Restinga Sêca por meio da Associação Solidária Força no Braço (Asfob). A instituição é conhecida pelo trabalho social que faz, quando recolhe resíduos recicláveis e encaminha para um reaproveitamento, desta forma mostrando a importância da reciclagem, ajudando o meio-ambiente e se tornando uma fonte de renda para os associados.