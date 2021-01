Estudantes nova-palmenses participam de projetos sociais

Por meio do Projeto Tribos, estudantes de diferentes cidades do Rio Grande do Sul, entre os quais a nova-palmense Stefani Piovesan, estudante da Escola Tiradentes, acompanhada de Deborah Rodrigues, de Uruguaiana, Stefani Saldanha e Helena Iop de Santa Maria, se uniram para formar o Cantinho da Auto-Estima, projeto através do qual os estudantes distribuíram cartas de apoio para o desenvolvimento da auto-aceitação.

O grupo criou um perfil no Instagram para divulgação e maior alcance do tema escolhido. Já foram realizadas lives nesse perfil e publicações incentivando o desenvolvimento do amor-próprio, do combate ao preconceito, à ansiedade e à depressão.

Também através do Projeto Tribos, seguindo a “trilha” da Cultura, a estudante nova-palmense Caroline Facco desenvolveu juntamente com os colegas dos municípios de Faxinal do Soturno e Cruz Alta, respectivamente Gabrielli Garlet e Henrique Froncheti, o projeto “Retribuindo Cultura”, que visa levar música e alegria a lares de idosos – primeiramente, neste momento de pandemia, no formato online, e posteriormente, quando possível, presencialmente.

Já foram realizados dois encontros com o Lar Recanto do Amanhecer, de Júlio de Castilhos, através dos quais os estudantes conversaram, cantaram e tocaram instrumentos com os idosos.

A professora Miriane Forgiarini Faccin é a mentora do projeto, que visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de empreenderem com o objetivo de desenvolver e implantar soluções sociais. Os estudantes são incentivados a identificar em suas comunidades e regiões dilemas reais que precisam de soluções práticas. O Projeto Tribos possuía três “trilhas”: Meio Ambiente, Cultura e Educação para Paz.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma