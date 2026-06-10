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Estudantes de Faxinal do Soturno participam de palestra sobre Educação Ambiental

Nesta terça-feira, dia 9, estudantes dos 5º Anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, de Faxinal do Soturno, participaram de uma palestra sobre Educação Ambiental.

A atividade integra o Programa de Educação Ambiental, Comunicação Social e Campanha Anti-Queimadas 2026, desenvolvido pela BIOCEV Serviços de Meio Ambiente Ltda., empresa contratada pela Regional Sul (Evoltz IV, V, VI e VII). A ação foi conduzida pelo educador ambiental Herick Moreira Gusmão, com o apoio do auxiliar de campo Henry Lenine Matos.

Durante a palestra, os estudantes receberam orientações sobre os riscos das queimadas próximas às linhas de transmissão de energia elétrica, os impactos ambientais causados pelo fogo e a importância da preservação dos recursos naturais. Também foram abordadas medidas preventivas e atitudes que contribuem para a proteção do meio ambiente e para a segurança das comunidades.

Por meio de uma abordagem educativa e participativa, os alunos puderam refletir sobre seu papel na conservação ambiental, compreendendo a importância de práticas responsáveis para a prevenção de incêndios e para a construção de um futuro mais sustentável.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno

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