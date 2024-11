Estudantes de Faxinal do Soturno, Ivorá, Dona Francisca e São João do Polêsine participam de palestra sobre educação fiscal

Estudantes de Faxinal do Soturno, Ivorá, Dona Francisca e São João do Polêsine participaram na manhã da última quinta-feira, dia 21, de uma palestra sobre educação fiscal realizada no Ginásio Municipal de Faxinal do Soturno.

O evento integra uma série de ações previstas no Programa de Integração Tributária (PIT), realizado por meio de um convênio entre o Estado e os municípios. O programa busca incentivar e avaliar as ações municipais de interesse mútuo com o Estado para o crescimento da arrecadação do ICMS.

Os estudantes de 3º a 5º ano assistiram à explanação do Delegado Gustavo Cervo Rechia, da 8ª Delegacia da Receita Estadual de Santa Maria, sobre o programa Nota Fiscal Gaúcha, arrecadação de impostos e seus benefícios aos municípios. Seguindo com o mesmo tema, o coordenador do PIT na Receita Estadual, Décio Gardel Rauber, destacou a importância da educação fiscal para a formação de cidadãos cada vez mais conscientes.

Em seguida as crianças assistiram à apresentação do cantor Rodrigo Munari, autor do livro “Sapiência e Enrolado,” que é apresentado através da música para despertar a consciência social e fiscal entre crianças e jovens, de forma lúdica e interativa. A obra traz a história de dois povoados que vão surgindo às margens do rio Precioso e, entre erros e acertos, perdas e ganhos, convida a pensar nessa relação de trabalho, cooperação, tributos e nos benefícios sociais que eles geram. Nesse momento também foram distribuídos brindes e as crianças puderam interagir com o artista, respondendo a questões relacionadas à educação fiscal.

Participaram da atividade 200 crianças, que estiveram acompanhadas pelas secretárias municipais de Educação, diretoras e professoras. Também estiveram presentes o secretário de Administração e Gestão Financeira de Faxinal do Soturno, Iramir José Zanella e o agente fiscal Anderson Freitas da Silva.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno