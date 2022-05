Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UFSM visitam Faxinal do Soturno

O município de Faxinal do Soturno recebeu na manhã da última quinta-feira, dia 12, 36 estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O objetivo da visita dos alunos da disciplina Planejamento Municipal, ministrada pelos professores Edson Luiz Bortoluzzi da Silva e Karla Nunes de Barros Coelho, foi conhecer o município para que eles possam elaborar um Plano Diretor Municipal ao final do semestre.

O professor Edson explica que a proposta da disciplina é que os estudantes aprendam as metodologias de elaboração de um Plano Diretor em sala de aula e que depois apliquem os conhecimentos para a criação de um projeto de planejamento para um município. Neste ano, em virtude da importância da região da Quarta Colônia e do trabalho desenvolvido pela UFSM no território do Geoparque Quarta Colônia, Faxinal do Soturno foi escolhido para o estudo de caso. A ideia é que esses projetos possam servir de estudo para a elaboração do novo Plano Diretor do município de Faxinal do Soturno.

Os alunos foram recepcionados no Auditório Municipal pelo prefeito Clovis Alberto Montagner, pelo secretário municipal de Administração e Gestão Financeira, Iramir Zanella, pela secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, pela Coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, e pelo engenheiro civil Carlos Pretzel.

Na ocasião, foram apresentados aspectos históricos e pontos turísticos de Faxinal do Soturno, bem como questões técnicas sobre o atual Plano Diretor Municipal. Em seguida, os alunos fizeram uma visita à comunidade de Novo Treviso, onde conheceram o Museu Histórico de Geringonça.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno