Estudante nova-palmense participa de projeto de conscientização ambiental

O estudante nova-palmense do Ensino Médio, Vitor Cargnin Pegoraro, é um dos participantes do grupo “Plante uma Vida”, que tem o intuito de colaborar, mesmo à distância, com ações em prol da preservação do Pantanal e teve destaque recentemente em jornal da capital sul-mato-grossense.

Juntamente com outros estudantes de diversas escolas do estado do Rio Grande do Sul, a iniciativa inicialmente era de incentivo ao plantio de árvores, mas em seguida foi ampliada, com mais foco sobre o Pantanal e divulgação de ONGs que atuam junto a ele.

Parte do projeto era também que os estudantes desenvolvessem iniciativas localmente, registrando-as e enviando para o grupo para divulgação e para que servissem de incentivo a mais ações do gênero: no caso, em Nova Palma, Vitor, que teve a professora Miriane Faccin como orientadora, confeccionou lixeiras ecológicas (com reaproveitamento de pneus), as quais foram colocadas na Escola Tiradentes, onde o aluno estuda, e mudas do Horto Municipal foram distribuídas para famílias da comunidade do Novo Paraíso, onde o aluno reside.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma