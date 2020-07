Estrada Geral Ivo Cattani, em Silveira Martins, estará bloqueada nesta sexta-feira

A Administração Municipal de Silveira Martins, através da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, informa que nesta sexta-feira, dia 10 de julho, a estrada geral Ivo Cattani estará totalmente bloqueada.

O motivo do bloqueio é o serviço de terraplanagem que será realizado no trecho que receberá a pavimentação de concreto armado do final da Rua Oswaldo Zambonato até o trecho já pavimentado. Solicita-se a atenção redobrada aos usuários deste trecho.

Para evitar quaisquer transtornos, a Secretaria informa aos moradores e usuários das comunidades de Vila Cattani, Linha Base e Marco 50 que utilizem a Travessa Carmelinda Gai, Linha Um.

Para os moradores e usuários das comunidades de Linha Duas, Linha Seis Norte, Linha Quarta, Val Veronês e demais comunidades, que utilizem a Estrada de acesso a Linha dos Mantoanos.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins