Estado recebe R$ 24 milhões do Ministério da Saúde para hospitais

O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira, dia 18, a Portaria 3.339 que estabelece os recursos a serem destinados às ações e serviços hospitalares de média e alta complexidade. Da região, hospitais dos municípios de Agudo, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Paraíso do Sul, Restinga Sêca e São João do Polêsine foram contemplados.

Ao Rio Grande do Sul, os repasses serão de R$ 24,7 milhões em parcela única, distribuídos entre 238 hospitais gaúchos. Os recursos serão destinados aos hospitais privados sem fins lucrativos que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, foram R$ 200 milhões divididos entre todos os Estados e o Distrito Federal.

Confira os hospitais da região que foram beneficiados com seus respectivos valores.

Associação Hospital Agudo – Agudo – R$ 49.210,00

Hospital de Caridade São Roque – Faxinal do Soturno – R$ 152.813,00

Sociedade Hospital Nossa Senhora da Saúde – Ivorá – R$ 5.000,00

Associação Hospital Nossa Senhora da Piedade – Nova Palma – R$ 15.038,00

Hospital Paraíso – Paraíso do Sul – R$ 9.842,00

Casa de Saúde São José – Pinhal Grande – R$ 5.000,00

Hospital de Caridade São Francisco – Restinga Sêca – R$ 8.717,00

Hospital Dr. Roberto Binatto – São João do Polêsine – R$ 6.519,00

Fonte: Governo do Estado