Estado habilita unidades de internação em cuidados prolongados no Hospital Dr. Roberto Binatto de São João do Polêsine

O governo do Estado assinou, na quinta-feira, dia 26, a habilitação de 95 leitos de cuidados prolongados em cinco hospitais do Estado, entre eles, o Hospital Dr. Roberto Binatto, de São João do Polêsine.

Com os novos leitos de cuidado prolongado, reduz-se a ocupação de leitos de urgência e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), deixando-os disponíveis para pacientes com Covid-19 que evoluam com maior gravidade.

Além de São João do Polêsine também foram habilitados os hospitais de Marcelino Ramos, Palmitinho, Alecrim e Ajuricaba. Os leitos irão reforçar a assistência hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul e integram o esforço do Estado no combate ao coronavírus.

Os leitos de cuidados prolongados abrangem pacientes com gravidade intermediária entre a assistência de quadros agudos e aqueles que podem ser tratados na Atenção Primária em Saúde (postos de saúde, Estratégia de Saúde da Família). O objetivo do atendimento prolongado é a recuperação e a reabilitação das pessoas com perdas transitórias ou permanentes de autonomia e que não necessitem de cuidados hospitalares em estágio agudo.

“O governo do Estado tem como prioridade preservar a vida das pessoas. Por isso, não estamos medindo esforços para acelerar a implementação de medidas que contribuam nesse sentido. A habilitação desses novos leitos segue essa lógica e dará mais tranquilidade às comunidades das regiões contempladas”, avalia o governador Eduardo Leite.

A habilitação dessas unidades também ajuda a diminuir as internações recorrentes do agravamento do quadro clínico de usuários em regime de atenção domiciliar e a aumentar a rotatividade de leitos de retaguarda clínica.

Por cada leito, o Ministério da Saúde repassará R$ 6 mil por mês aos hospitais, que já estavam habilitados pelo governo federal e, agora, estão habilitados também pelo governo estadual. O Hospital de Caridade São Roque, responsável pela gestão do Hospital Dr. Roberto Bintatto de São João do Polêsine irá receber R$ 1 milhão por ano, para manter 15 leitos de cuidados prolongados.

A assinatura do contrato com as instituições foi realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do presidente do Hospital de Caridade São Roque, Roberto Cervo, e do vice-presidente da Associação Hospitalar Marcelinense, Claudio Frederico Kamijo.

Fonte: Governo do Estado