Estado começa recuperação da ERS-348, entre Dona Francisca e Agudo

Serviços nos 13 quilômetros da rodovia devem ser concluídos em março

Mais de R$ 2,6 milhões estão sendo investidos pelo Governo do Estado na recuperação da ERS-348, na região central. Iniciadas na segunda quinzena deste mês, as obras entre Dona Francisca e Agudo abrangem 13 quilômetros da estrada.

Os serviços são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – e integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar

“Com esses serviços, vamos revitalizar uma importante rodovia da Quarta Colônia, uma região que se destaca tanto pela produção agrícola quanto pelo turismo”, salienta o secretário Juvir Costella. “Ao investirmos em estradas melhores, estamos estrategicamente proporcionando condições para os municípios desenvolverem a sua economia”, afirma.

Neste momento, as atividades estão concentradas no trecho pertencente ao município de Dona Francisca. Nele, ocorre a fresagem e a recomposição do pavimento – etapa que consiste na retirada e substituição do asfalto danificado.

“Nosso cronograma prevê que os trabalhos sejam concluídos na segunda quinzena de março”, projeta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Além da eliminação das principais irregularidades da pista, também será implantada uma nova pintura nos pontos que passaram pelas intervenções”, acrescenta o dirigente.

Frentes de trabalho estão em Dona Francisca realizando melhorias no pavimento

Fonte: Daer