Estação de Tratamento de Água (ETA) de Silveira Martins passa por reformas

Localizada na Rua Vitélio Zago, nº 67, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) em Silveira Martins vem recebendo uma série de reformas e melhorias.

A ETA, que atende o município de aproximadamente 2.150 habitantes, já passou por obras em suas estruturas, incluindo novo refeitório, Laboratório Físico-Químico, Laboratório Microbiológico, sala de produtos químicos, restauração de telhados e pintura externa em todas as dependências.

Também está em andamento a construção do novo depósito para os produtos utilizados, última etapa da obra, com previsão de ser concluída dentro de três meses. Assim, a obra se somará às mais de 360 entregas feitas nos primeiros 100 dias de atuação da Corsan com gestão da Aegea, completados neste mê, nos 317 municípios atendidos pela Companhia em todo o Estado.

Fonte: Corsan