Espetáculo Paixão de Cristo levará reflexão e fé aos municípios de Dona Francisca e Faxinal do Soturno

Após o sucesso em 2022, o espetáculo Paixão de Cristo, retorna a Faxinal de Soturno (Centro de Evento da Fundação Ângelo Bozzetto – Parque dos Dinossauros) e Dona Francisca (Igreja Matriz São José), municípios da região da Quarta Colônia, nos dias 06 e 07 de abril, respectivamente, sempre às 20h.

O projeto é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto, produção do grupo de teatro Pregando Peça, com roteiro e concepção de Ricardo Zimmer, direção artística de Nara Lúcia Maia, atores convidados e grande participação de pessoas da comunidade. O patrocínio é da Nova Palma Energia, através da Lei de Incentivo à Cultura – LIC – PRÓ Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul. “A Paixão de Cristo integra a comunidade da Quarta Colônia promovendo a interatividade, o exercício pleno da cidadania e a apropriação da história e da cultura local, movimentando a economia local por meio de um evento artístico e religioso e incentiva, aprimora e divulga o turismo religioso nesta região do Rio Grande do Sul”, explica Mariza Stivanin Bozzetto, presidente da Fundação Ângelo Bozzetto, realizadora do projeto.

Em Dona Francisca o evento faz parte do calendário oficial da Semana Santa há 5 anos, e ganha nova encenação teatral tendo como cenário a fachada da Igreja matriz. Já em Faxinal do Soturno, o espetáculo será realizado pela segunda vez consecutiva e agrega novos profissionais como Nara Lúcia Maia que faz a direção artística, Julio Freitas (cenógrafo) e atores convidados: Oscar Simch, Miriam Beningna, Tiago Teles, Evandro Soldateli, Gustavo Muller, Régis D’Ávila, entre outros.

Concebido por Ricardo Zimmer, o espetáculo retrata os principais momentos e acontecimentos da vida de Jesus em um momento de reflexão e fé reforçando, por meio da arte, a importância da sua passagem na terra. Este ano o espetáculo terá ainda a participação especial do Ballet da Fundação Ângelo Bozzetto, sob a coordenação da professora e bailarina Marília Mello.

A encenação, em que Nara Lúcia Maia também assina a iluminação, possui uma estética cinematográfica, impressa pela experiência de Zimmer com o cinema, representado nos detalhes artísticos, como os belíssimos figurinos e acessórios. As cenas são construídas em “storyboards” antes de serem encenadas no palco, que imprimi ao espetáculo, um preciosismo visual.

“A magia da Paixão de Cristo, apesar do significado da data, visa proporcionar ao público uma viagem sensorial no tempo, para provocar profundas emoções e comover todo público independente da religião, por seu caráter artístico e universal”, conta Zimmer.

A importância da encenação para ele e Nara Lúcia Maia, vai além do seu caráter simbólico, pois “proporciona às pessoas da comunidade, interação com um produto cultural e artístico de qualidade. E, ao abrir espaços, tanto para artistas consagrados do teatro e do cinema, como para pessoas comuns da comunidade, que passam a fazer parte do processo, o projeto promove novas vivências e experiências, ampliando assim, o conhecimento e o despertar do amor pela arte e pela cultura”.

O que: Espetáculo Teatral A Paixão de Cristo

Quando: 6 e 7 de abril

Onde: Dona Francisca e Faxinal do Soturno

Horário: 20h