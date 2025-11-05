Espetáculo “Imigração alemã na Colônia Santo Ângelo” ocorrerá nesta quinta-feira, em Agudo

A montagem teatral “Imigração alemã na Colônia Santo Ângelo”, o Espetáculo do Bicentenário, será apresentado nesta quinta-feira, dia 6, às 19h30min, no Clube Centenário, em Agudo.

Com entrada gratuita, essa uma obra artística encenada por um elenco voluntário de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno e outras localidades da Quarta Colônia. O espetáculo narra a história da Colônia Santo Ângelo, resgatando fatos da história do Brasil desde a presença Jesuítica, o massacre e expulsão pelos Bandeirantes, dos índios Tapes, a chegada dos primeiros imigrantes alemães em Agudo, os primeiros tempos de construção do município agudense, os efeitos da Segunda Guerra, a emancipação do município e os dias atuais, quando Agudo se torna o Berço dos Dinossauros mais antigos do planeta, fazendo parte do Quarta Colônia Geoparque Unesco.

O “Espetáculo do Bicentenário” foi roteirizado pelo diretor de cinema Ricardo Zimmer, natural de Dona Francisca. Com descendência germânica, ele apresentou a ideia da montagem teatral para a comissão dos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA) e paraa secretaria de Cultura de Agudo. O objetivo principal da montagem teatral é resgatar, promover e valorizar a história da formação do município de Agudo.

Os ensaios do espetáculo acontecem desde janeiro deste ano, todos os domingos, em horários distintos no ICBAA e, desde maio, no Clube Centenário, as quintas-feiras. A produção executiva é de Lisani Drews e Rosangela Wilhelm; criação, direção e montagem de Ricardo Zimmer; realização do ICBAA e apoio da Prefeitura de Agudo. Participam as entidades: Fundação Ângelo Bozzetto, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto Raquel Melo, Abrigo Amor Perfeito e Espetáculo da Fé de Dona Francisca.