Especializações EaD da UFSM/UAB recebem inscrições até 19 de março

A Universidade Federal de Santa Maria informa, através do Edital 003/2001, que estão abertas, até o dia 19 de março, às 14h, as inscrições ao processo seletivo da pós-graduação, nível de especialização na modalidade a distância, da Universidade Aberta do Brasil (UAB), para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021.

São disponibilizadas 150 vagas para o curso de Gestão Pública Municipal e 150 vagas para Gestão de Organização Pública em Saúde. Os polos que ofertarão a especialização, bem como os pré-requisitos para concorrer a cada um dos cursos, podem ser conferidos nos editais disponíveis no link abaixo.

As dúvidas e solicitações de informações referentes aos editais específicos de cada curso, ao processo de seleção e à documentação a ser enviada devem ser encaminhadas a cada programa/curso. As formas de contato podem ser obtidas nos próprios editais específicos de cada curso. Já dúvidas referentes ao edital geral de seleção podem ser encaminhadas à Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) da PRPGP, através do e-mail cpg.prpgp@ufsm.br.

Ofertas e polos:

Gestão de Organização Pública em Saúde será ofertada nos polos de Santana do Livramento, Sapucaia do Sul, Sarandi, Tio Hugo e Três de Maio.

Gestão Pública Municipal será ofertada nos polos de Encantado, Santana da Boa Vista, São João do Polêsine, Sapucaia do Sul e Serafina Corrêa.

Clique AQUI para acessar os editais dos processos seletivos.

Fonte: UFSM