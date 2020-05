Espaços públicos de Faxinal do Soturno estão interditados

Com o objetivo de proteger a população, haja vista que Faxinal do Soturno não possui nenhum caso confirmado de Coronavírus até o momento, a Administração Municipal decidiu interditar alguns locais públicos em que se observou a aglomeração de pessoas. Nos dias 20 e 21 de maio, foram instaladas placas informando a proibição do acesso no Estádio Municipal Eusébio Roque Busanello e na pracinha de brinquedos, junto à Praça Matriz Vicente Pallotti.

No dia 14 de maio também foram colocados avisos de interdição na Ermida de São Pio, um dos principais pontos turísticos da cidade. As celebrações no local já estavam suspensas desde o início da pandemia e, preocupados com o crescente número de visitantes que o local vinha recebendo, especialmente aos finais de semana, a Associação São Pio de Pietrelcina procurou a Prefeitura para limitar o acesso. A Ermida (igreja) está fechada e também está proibido o uso dos espaços de lazer e churrasqueiras. A orientação é que as pessoas evitem ir até o local.

O prefeito Clovis Alberto Montagner ressalta que as interdições são temporárias, mas necessárias para a proteção da população faxinalense. “Contamos com a compreensão de todos e pedimos que tenham paciência, pois quanto mais nos precavermos, menos tempo teremos que esperar para voltar a frequentar estes espaços”, completa.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno