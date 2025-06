ESF Bela Vista, de Restinga Sêca, promove Encontro de Gestantes

Na tarde da última sexta-feira, dia 13, foi realizado o Encontro de Gestantes na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Bela Vista – Dr. Orlando Otto Paul, em Restinga Sêca.

A psicóloga Diovana Pereira Figueiredo, técnica do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), conduziu uma conversa sobre saúde mental na maternidade, abordando os desafios emocionais do período gestacional e a importância do cuidado psicológico com as futuras mamães.

Durante o encontro, foram distribuídas as bolsas do programa Mãe Gaúcha para as gestantes que estavam com tempo gestacional correspondente para o recebimento do benefício.

O Programa Mãe Gaúcha é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), lançada no ano passado. A ação distribui kits de enxoval para bebês, contendo itens essenciais para os primeiros meses de vida, como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões, bodies, culotes, meias e uma bolsa maternidade.

O Grupo de Gestantes é uma ação desenvolvida em parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação de Restinga Sêca, que visa oferecer apoio, orientação e acolhimento às gestantes do município.