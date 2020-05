Escolas Municipais de Restinga Sêca terão atividades à distância a partir de junho

Na última semana foram definidas as diretrizes adotadas pelas Escolas Municipais de Restinga Sêca para a retomada, a distância, das atividades do ano letivo de 2020. A reunião entre a Secretaria Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito, Conselho Municipal de Educação e equipes diretivas das escolas, determinou a modalidade de entrega das atividades não presenciais.

As aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino foram suspensas desde março, seguindo orientações de Decretos Municipais que acompanham o cronograma da rede Estadual.

Veja como serão entregue as atividades em cada escola:

– E.M.E.I GENTE INOCENTE – BAIRRO SÃO LUIZ

Entrega das atividades dia 1/6 via Whatsapp com grupo de pais e /ou responsáveis. Retorno das atividades dia 15/6, da mesma maneira.

– E.M.E.I. Bela Vista – BAIRRO BELA VISTA

Entrega do material será feita no dia 01/06 das 10h até às 16h na Escola, sem fechar ao meio dia. O pai e/ou responsável deverá ir até a escola tomando as medidas de distanciamento e higiene e usando de máscara. Obs.: Apenas uma pessoa por família para evitar aglomerações.

– E.M.E.I. EDWALDO BERNARDO HOFFMANN – VILA FELIN

As atividades serão entregues quinzenalmente aos pais e/ou responsáveis pela criança, através do sistema Drive Thru (nos carros), no dia 01/06, na rua em frente à escola, pelo lado direito, mesmo lado do prédio. Pedimos a colaboração de todos, seguindo os horários abaixo e evitando aglomeração:

Turmas das professoras:

– Das 8h às 9h, Profs. Ana Paula Marin e Sirlene Goncalves Concari.

– Das 9h às 10h, Profs. Lisandri Chaves Zampíere e Sirlete Torres.

– Das 10h às 11h, Profs. Susana Maria Nascimento e Ana Maria Machado Vieira.

– Das 11h às 12h Profs. Eliziana Costa e Orizontina de Lurdes Dorneles.

– Das 12h às 13h Profs. Jussara Luz Moraes e Grazieli da Costa Saraiva da Silva.

– Das 13h às 14h Profs. Ana Paula Porto e Rocheli de Freitas Trindade.

Das 14h às 15h, do mesmo dia, será entregue, pela equipe diretiva da escola, o material para aqueles pais que irão a pé.

Salientamos que a Escola possui um anexo, com crianças de pré-escolas, junto a E.E.E.F. Marcelo Gama, na localidade de Jacuí, e a entrega será feita também no dia 01/06 pelo transporte, acompanhado por uma professora, que sairá da Restinga Seca às 8h, fazendo o roteiro de costume. Pedimos aos pais que estejam nas paradas, aguardando para receber as atividades.

– E.M.E.F. TRÊS DE OUTUBRO – LOMBA ALTA

A entrega das atividades serão feitas pela direção dia 1/6 das 13:30 às 17h nas casa dos alunos do Rincão dos Martimianos e Lomba Alta. Alguns pais de alunos de localidades mais distantes como Fazenda do Sobrado, Guardinha e Três Ilhas, serão entregues na cidade com o dia já agendado pela direção da escola.

– E. M. E. F. MANOEL ALBINO CARVALHO – SÃO MIGUEL VELHO

Entrega das atividades no o dia 1º de junho de 2020, no turno da manhã

* 8h às 9h: para as turmas do 6º ao 9º ano

* das 9h às 9h30 pausa para higienização

*9h30min às 11h: turmas do Pré-escolar ao 5º ano

* Somente um responsável por estudante deve comparecer para retirada

* Os responsáveis pelos alunos que utilizam o transporte NÃO precisam vir retirar na Escola. A entrega será feita nesse mesmo dia 1/06 pelo transporte que saíra da Escola às 10h em direção ao roteiro de costume, aguardem nas paradas, tomando os devidos cuidados de proteção contra o Coronavírus.

Estas atividades serão feitas pelos estudantes e entregues dentro de 15 dias, quando será feita nova remessa. As atividades serão corrigidas e avaliadas pelos professores.

– E.M.E.F. DEZIDÉRIO FUZER – SÃO MIGUEL NOVO

A entrega dos kits com as atividades escolares impressas, aos responsáveis, ocorrerá segunda-feira, dia 1° de Junho, das 8h às 11:30h na própria escola.

As 12:30h a equipe diretiva sairá com transporte escolar para entregar os demais kits para aqueles que não comparecerem no turno da manhã.

O transporte sairá em direção a Três Vendas, São Rafael, Várzea do Meio, São Miguel Velho e Santuário. Solicitamos que um responsável vá até a parada de ônibus, onde o estudante pega o transporte escolar, para receber o material.

– E.M.E.F. ADELINO ROSO – COLÔNIA BORGES

A entrega das atividades aos pais e/ou responsáveis será 1/06, pela manhã nas suas residências. Quem optou por buscar na escola deverá observar o horário previsto para as 8:30.

– E.M.E.F. FRANCISCO GIULIANI

Entrega de material dia 1/6 nos turnos manhã e tarde. Três turmas serão atendidas a cada hora, em salas separadas.

A equipe diretiva fará a entrega para alunos do interior do município em três roteiros diferentes.

– E.M.E.F. LEONOR PIRES DE MACEDO

Entrega das atividades dia 1/6 das 8h às 14h (sem fechar ao meio-dia), na escola para todos os pais e/ou responsáveis pelos estudantes da escola. Cada turma será atendida por um professor ou membro da equipe diretiva, respeitando as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere a higiene e distanciamento.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca