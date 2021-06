Escolas municipais de Restinga Sêca recebem kits de EPIs

Iniciou nesta quarta-feira, dia 16, a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) nas escolas municipais de Restinga Sêca. Neste primeiro dia, a entrega foi realizada nas escolas Bela Vista, Gente Inocente, Edwaldo Bernardo Hoffmann e Leonor Pires de Macedo.

O kit contém máscaras modelo PFF 2, um informativo contendo orientações sobre o uso dos EPIs e prevenção ao Covid -19. Os equipamentos de proteção foram distribuídos a todos os profissionais que atuam nas escolas. Também serão contemplados com o kit os monitores, estagiários do Centro de Integração Empresa-Escola (Cie-e) e motoristas do transporte escolar.

O roteiro de entrega foi realizado pela professora Thais Danzmann Chaves, membro do Centro de Operação Emergencial – COE Municipal e por Andressa Baseggio, nutricionista do município. A ação faz parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação na prevenção ao Covid-19.

Fonte: Secretaria da Educação de Restinga Sêca