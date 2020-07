Escolas municipais de Formigueiro entregam kit’s de alimentação

Como medida extraordinária, em virtude da pandemia de coronavírus, o município de Formigueiro entregou na terça-feira, 21, cerca de 147 kits de alimentação para alunos matriculados na rede municipal de ensino e que são beneficiários do programa Bolsa Família.

As aquisições foram custeadas com recursos federais. “Esse dinheiro é um recurso federal, utilizado para compra de gêneros alimentícios da alimentação escolar no ano letivo. Como não está tendo ano letivo, devido a pandemia, o próprio Governo Federal autorizou a compra de gêneros alimentícios para esses escolares”, explica a nutricionista Bruna Bortolotto.

Além disso, Bruna relata que “essa primeira compra foi feita na agricultura familiar. Uma forma de incentivar a agricultura familiar local, para ajudar também os pequenos agricultores. Como a gente já tinha a chamada pública pronta, a gente está comprando deles”.

Desta forma, o kit contém alimentos como hortaliças, iogurte, carne suína (linguiça), carne de frango (peito de frango e coxa e sobrecoxa), frutas e geleia. Na segunda etapa serão comprados gêneros perecíveis e não perecíveis.

“Uma segunda entrega está prevista para o mês de agosto, em benefício dos alunos que recebem o Bolsa Família e, também, alguns que não estão cadastrados no programa mas que realmente tem a necessidade de ganhar, por condições financeiras precárias”, acrescenta a nutricionista.

A entrega ocorreu nas Escolas Municipais Santa Rosa (Vila Rosa), São Vicente de Paulo (Colônia Antão Farias), São João Batista (Cerro do Formigueiro), Acácio Antonio Vieira (Fundo do Formigueiro) e Santa Catarina (Vila Sabino).

