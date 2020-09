Escolas municipais de Faxinal do Soturno realizam Mostra Pedagógica com atividades da Semana da Pátria

Entre os dias 16 e 30 de setembro, acontece a 12ª etapa do ensino remoto na rede municipal de ensino de Faxinal do Soturno. Neste período, as escolas estão avaliando as atividades realizadas na etapa anterior e preparando os materiais para a próxima quinzena de tarefas domiciliares. Até o final do mês, os pais e responsáveis pelos alunos vão comparecer aos educandários para retirar o conteúdo a ser trabalhado em casa.

Desta vez, a visita terá um motivo a mais: conferir a mostra pedagógica. A exposição apresenta os resultados de algumas das atividades propostas aos estudantes, dentro das temáticas trabalhadas no ensino remoto, como a educação patrimonial e, mais recentemente, a Semana da Pátria. Além dos materiais físicos, as crianças se empenharam em cantar o Hino Nacional Brasileiro. A ação foi filmada e ao final cada escola organizou um vídeo dos seus alunos cantando, cada um na sua casa.

Na Escola Padre Pedro Copetti, que fica no Sítio dos Mellos, entre as atividades propostas dentro da temática do patriotismo, os estudantes confeccionaram bandeiras com materiais alternativos como arroz, erva mate, linha e folhas. Alguns alunos também personalizaram camisetas com as cores verde e amarelo, utilizando a técnica tyedye. Já na Escola Paulo Freire, situada na sede do Município, o destaque foram as maquetes dos pontos turísticos de Faxinal do Soturno, confeccionadas pelos alunos dentro da proposta da educação patrimonial.