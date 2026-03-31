Escolas de Silveira Martins terão atividades do Proerd da Brigada Militar

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) está de volta às escolas de Silveira Martins, resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Brigada Militar. A iniciativa será desenvolvida ao longo de 10 semanas com estudantes do 5º Ano e 7º Ano, promovendo um trabalho preventivo que integra educação, cidadania e segurança pública. A retomada do programa atende a uma demanda buscada pelo município nos últimos anos e reforça o compromisso com a formação integral dos alunos.

O Proerd é uma ação educativa conduzida por policiais militares capacitados, que atuam diretamente em sala de aula com atividades dinâmicas e conteúdos voltados à prevenção do uso de drogas e da violência. O projeto ensina habilidades importantes para o cotidiano das crianças e adolescentes, como tomada de decisões responsáveis, resolução pacífica de conflitos, fortalecimento da autoestima e valorização do respeito ao próximo.

Durante os encontros, os estudantes são incentivados a refletir sobre as influências do meio social, aprender a resistir a pressões de colegas e da mídia e desenvolver atitudes que contribuam para uma convivência mais saudável. Essa abordagem preventiva é fundamental na formação das crianças, pois amplia o senso de responsabilidade, fortalece valores de cidadania e contribui para a construção de escolhas mais conscientes desde cedo.

Além do conteúdo pedagógico, o programa também aproxima a comunidade escolar das instituições de segurança, fortalecendo vínculos de confiança e cooperação. Ao final das atividades, os alunos participam de uma cerimônia de formatura, momento simbólico que reconhece o aprendizado adquirido e reafirma o compromisso com uma trajetória baseada em respeito, responsabilidade e escolhas positivas.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins