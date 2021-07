Escolas de Silveira Martins irão participar do Programa de Coleta de Óleo Saturado da Afubra

Na manhã desta segunda-feira, dia 12, foi realizada na Câmara de Vereadores, uma reunião, seguindo todos os cuidados recomendados na prevenção ao Covid-19, para tratar sobre a participação de duas escolas de Silveira Martins no Programa de Coleta de Óleo Saturado da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). A Secretaria de Educação de Silveira Martins estendeu o projeto para a Escola Municipal João Frederico Savegnago e a Escola Estadual Bom Conselho.

Para a reunião Secretaria Municipal de Educação convidou os representantes das três instituições de ensino do município: João Frederico Savegnago, Bom Conselho e UFSM Silveira Martins. O objetivo do programa é alertar e sensibilizar as pessoas sobre os prejuízos que o óleo de fritura pode causar ao meio ambiente, quando descartado incorretamente. Ao mesmo tempo, dar o destino correto deste rejeito, evitando a disposição em locais inadequados.

Segundo a Prefeitura de Silveira Martins, a ação foi possível pelo intermédio da vereadora Bianca Tolfo (MDB) que apresentou a ideia para a secretária municipal de Educação, Sílvia Fioreze, que acolheu a iniciativa como uma experiência de desenvolvimento de ação educacional sustentável de proteção do meio ambiente. A vereadora alcançou a possibilidade de inserção do município de Silveira Martins junto da Afubra.

Essa prática proporciona o uso correto do rejeito, sem poluir recursos hídricos, e contribui na redução de gases poluentes presentes nos combustíveis derivados de petróleo. O biodiesel é usado puro (B100) ou misturado ao óleo diesel, é condicionado ao volume de óleo de fritura arrecadado no programa.

O Programa de Coleta de Óleo Saturado tem a parceria de escolas públicas e privadas e instituições filantrópicas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O óleo coletado pela Afubra é transformado em biodiesel e usado como combustível em veículos da entidade. O regulamento do programa prevê o pagamento de um bônus, no valor de R$ 0,50, por litro de óleo entregue ao programa. Caso o resíduo entregue não atender às exigências do regulamento, a instituição não recebe o valor. As escolas ainda recebem materiais didáticos e pedagógicos para auxiliar os professores a trabalhar este tema nas aulas.

Em breve será divulgado para a comunidade de Silveira Martins o cronograma das coletas que serão recebidas na escola municipal e estadual, podendo o descarte ser de residual de fritura de óleo de origem animal ou vegetal, em garrafas pet descartáveis que também recebem destino para reciclagem.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins