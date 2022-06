Escolas de São João do Polêsine recebem kits odontológicos

A Secretaria Municipal da Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal da Educação, realizaram nesta semana a entrega dos kits odontológicos nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São João do Polêsine.

Com o objetivo de incentivar a higiene bucal das crianças, foram contemplados com os kits os alunos das escolas La Salle, Pedro Paulo Pradella, Beija Flor e Recanto dos Sonhos. O kit consiste em um estojo com escova, fio dental e pasta de dente.

A atividade contou com a participação do odontólogo da Unidade Básica de Saúde (UBS), Alípio Fontoura, que também desenvolveu atividades educativas de saúde bucal com os alunos. O dentista ainda realizou levantamento epidemiológico da fluorose, que é um defeito do esmalte dentário, por meio de avaliação bucal nos alunos.

Fonte: Secretaria da Saúde de São João do Polêsine