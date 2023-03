Escolas de São João do Polêsine recebem ações de saúde bucal

Assim como realizado em anos anteriores, os alunos da Rede Municipal de Ensino de São João do Polêsine estão recebendo ações de saúde bucal.

Com atividades desenvolvidas por Alipio Arlan da Fontoura, odontólogo da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a ação tem o objetivo de avaliar possíveis problemas bucais nos estudantes. Se houver necessidade, os alunos são encaminhados para atendimento junto à Unidade Básica de Saúde (UBS).

Durante as atividades nas escolas, Alípio ressalta sobre a importância de manter os cuidados de escovação e uso do fio dental no dia a dia, além da realização de visitas periódicas ao dentista.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine